印度向IMF提供融資擔保 助斯里蘭卡度難關

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（中央社記者林行健新德里20日專電）目前正在可倫坡訪問的印度外交部長蘇杰生表示，印度已同意向國際貨幣基金（IMF）作出融資擔保，讓斯里蘭卡能儘快取得IMF救援貸款，度過眼前的經濟難關。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）19日至20日訪問斯里蘭卡，會見了斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）、總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）、外交部長沙布瑞（Ali Sabry）和前總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）等人。

斯里蘭卡去年稍早陷入70年來最嚴重經濟危機，燃料、糧食及藥品嚴重短缺，引發民眾暴亂，總統府淪陷，馬辛達．拉賈帕克薩一度出逃他國。蘇杰生是斯里蘭卡破產後首位到訪的印度高層官員。

根據印度外交部今天發布的新聞稿，蘇杰生表示他此行主要目的是展示印度對斯里蘭卡的相挺。

蘇杰生說，印度去年已在「近鄰優先」（Neighbourhood First）政策下，為斯里蘭卡提供40億美元的信貸額度以及延期進口付款，現也已向國際貨幣基金作出融資擔保，讓可倫坡在爭取IMF援助時，處於較佳的地位。

他呼籲斯里蘭卡的其他債權國也採取「更主動的措施」，協助斯里蘭卡復甦。

蘇杰生並指出，印度還將在投資、能源安全、觀光及基礎建設等領域，為斯里蘭卡出力，但希望可倫坡也能推出配套措施，例如創造商業友善環境、共同打造再生能源中心、允許使用印度盧比電子支付系統等，以取得更好的效果。

他強調，印度將是斯里蘭卡的「可靠鄰居」、「可信夥伴」及「隨時準備付出更多的友人」。

另方面，印度News18網站解讀，蘇杰生在表達「印度決定不再等待其他國家採取動作」時，是暗諷中國對斯里蘭卡的經濟困境冷眼旁觀。

印度與中國均為斯里蘭卡的主要債權國，IMF去年雖已原則上同意為斯里蘭卡提供救援貸款，但前提是中、印等債權國需同意重整或減記斯里蘭卡債務。

根據外媒報導，被指讓斯里蘭卡陷入債務陷阱的中國，因內部危機纏身而對斯里蘭卡危機態度冷漠，使得原本對中國抱有好感的斯里蘭卡民眾開始失望。

斯里蘭卡做為印度南方近鄰，在地緣政治上對印度具有重要戰略意義，中國過去透過「一帶一路」倡議在斯里蘭卡擴展影響力，令新德里感到不安。有分析人士認為，斯里蘭卡這場經濟危機，正是印度奪回影響力的機會。（編輯：黃自強）1120120