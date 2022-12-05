斯里蘭卡反對派議員嗆中國：不幫忙重整債務就滾回家[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於斯里蘭卡的拉賈帕克薩機場建造時獲中國2億美元貸款，但機場門可羅雀。（圖取自維基共享資源；作者Adbar，CC BY-SA 3.0）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里5日專電）斯里蘭卡反對派國會議員拉薩瑪尼卡姆最近警告，斯里蘭卡的經濟窘境是中國所造成，若中國政府不願協助斯里蘭卡進行債務重整或取消債務，他將發起「中國滾回家」運動。

斯里蘭卡國會監看平台Manthri LK於2日透過推特，發布一段拉薩瑪尼卡姆（Shanakiyan Rasamanickam）在國會發言的影片。

影片中，這位坦米爾全國聯盟（Tamil National Alliance）籍的國會議員說，中國不願意重整斯里蘭卡的債務，如果中國政府和大使館不顧斯里蘭卡人民的利益，「中國滾回家（China Go Home）運動很快就會出現，由我帶領」。

早在11月30日，拉薩瑪尼卡姆就曾在自己的官方推特發文及影片，呼籲中國在斯里蘭卡「債務重整的程序上配合」，並聲稱國際貨幣基金（IMF）相關協商就是因為中國的態度而止步不前。

他怒斥中國透過賄賂斯里蘭卡政客，興建許多不必要的基礎設施，導致斯里蘭卡欠下鉅額債務。因此，若中國把斯里蘭卡當朋友，應協助斯里蘭卡重整債務，甚至大方取消債務。

根據媒體報導，斯里蘭卡大約欠中國74億美元債務。

拉薩瑪尼卡姆指稱，中國只是斯里蘭卡政壇拉賈帕克薩家族的朋友，但不是斯里蘭卡的朋友，還特別點名總理和總統都當過的馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）。

他說，中國與斯里蘭卡政客勾結，將許多不必要的基礎設施「強加」在斯里蘭卡的土地上，也未替斯里蘭卡創造就業機會，反而深陷債務泥沼。

中國駐斯里蘭卡大使館在推特駁斥拉薩瑪尼卡姆的說法，但引來更多網友的回嗆聲，稱中國光說不練。

斯里蘭卡今年稍早宣布破產，目前正與IMF協商510億美元外債重整計畫，但是否能順利談成，很大程度取決於是否能與民間債權人達成集體協議，以及國家債權人是否願意提供融資保證。

可倫坡長期與中國保持親密關係，但斯里蘭卡民眾對中國則是觀感互異，許多民眾認為中國透過「一帶一路」讓斯里蘭卡墜入債務陷阱，應為斯里蘭卡今日經濟窘境負起一定程度的責任。

根據「印度人報」（The Hindu）稍早前報導，雖然中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期間為斯里蘭卡提供大批疫苗和醫療用品，但在斯里蘭卡這次的經濟危機當中，卻只在今年5月宣布提供7400萬美元經濟援贈。

鄰國印度則是宣布提供40億美元緊急援助，美國與日本也都已承諾支持斯里蘭卡的債務重整。（編輯：陳惠珍）1111205