美籲避免發生債務危機 促中國積極參與重整

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國財政部高階官員今天指出，中國對開發中國家的「龐大規模」貸款，使得北京更積極參與重整以避免發生新的國際債務危機一事變得至關重要。

法新社報導，美國財政部長顧問尼曼（Brent Neiman）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現後，世界許多國家面臨債務困境，中國卻延遲或未能參與多國努力以試圖解決這些借款負擔。

尼曼對皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）發表演說時指出：「中國作為貸方的借貸規模之大，意味它的參與是必要的。」

他表示，中國官方的未償貸款總額儘管因缺乏透明度而不明確，由於放貸範圍廣泛，估計高達1兆美元（約新台幣31兆3450億元）。

尼曼說：「中國在2017年成為世界最大的官方債權人，超越世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF），以及世界富國組成的巴黎俱樂部 (Paris Club）所有官方債權人的債權總和。」

他指出，「在升息之際，大量舉債、開發中國家資金外流和美元強升，已加重債務國家的痛苦」，「這些因素幾乎篤定會導致一些國家陷入債務困境」。

「沒有對這些負債採取行動，恐意味中低收入國家來年因償債、投資不足和成長減弱將面對重重困難。」

尼曼重申政府官員及IMF和世銀所發出的類似訊息，呼籲中國停止「大量延誤」參與國際努力紓解債務的做法。

20國集團（G20）已同意一項針對最赤貧國家債務重整的「共同架構」，但迄今只有3國符合資格，且僅有已獲中國債務重整保證的尚比亞獲准取得IMF援助。

尼曼警告，拖延「恐令其他國家對請求所需援助感到洩氣，從而阻礙最好的結果」。

他指出，中收入國家與中國債權人的債務談判中表現也沒有多好，像斯里蘭卡等陷入債務危機的國家即不符這項共同架構的條件。

他呼籲北京採取行動加速解決這種問題，包括設立單一實體處理「壞債」，並讓借貸條款和貸款金額更加透明化。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110921