吸引台灣遊客 斯里蘭卡研議簡化入境程序

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（中央社記者林行健新德里1日專電）中華民國駐清奈辦事處今天表示，為後疫情時代的經濟發展，以改善自身財政狀況，斯里蘭卡觀光部承諾研議如何簡化台灣遊客入境程序，以吸引更多台灣觀光客。

駐清奈辦事處人員說，10月上旬，斯里蘭卡觀光部長蓋米奇（Diana Gamage）在可倫坡向前往轄區訪問的清奈辦事處處長王北平作此承諾。

當時王北平是到可倫坡主持雙十國慶酒會，並藉機會晤蓋米奇並舉行晚餐會議。

斯里蘭卡每日新聞報（Daily News）稍早前也就此做過一次報導。

王北平告訴蓋米奇，目前台灣遊客在斯里蘭卡國際機場需經過繁瑣入境程序，包括即使已持簽證仍須在機場移民局櫃台填寫身分聲明表格，這樣的問題不太會在其他國家發生，因為世界各國都歡迎具有消費能力的台灣觀光客。

王北平說，這是台灣遊客較少選擇到斯里蘭卡旅遊的原因之一，因為對旅客造成極為不便，且更不利吸引台灣投資業者前來。

根據瞭解，斯里蘭卡與中國關係密切，基於「一中政策」而不承認台灣護照，因此才需另填身分聲明表格。

蓋米奇承諾會向總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）報告，研究如何給予台灣人旅遊便利，包括簽證相關問題，因為這個根本不涉及敏感政治問題。

王北平說，一旦台灣遊客的簽證及入境問題得到解決，台灣的航空公司可望將可倫坡列為飛馬爾地夫或印度大城市的轉機點，將有助後疫情時代台灣在此區域的觀光、經貿及投資等活動，有利彼此互利互惠發展。

斯里蘭卡今年稍早宣告破產，生活困苦，示威民眾於7月攻入總統府，當時的總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）提前得到消息，先一步逃離官邸，數日後辭職。

如今斯里蘭卡政局逐漸恢復穩定，試圖振興旅遊業，以賺進迫切需要的外匯。

晚餐會議上，王北平也與其他斯里蘭卡官員討論了投資、就業以及雙邊貿易等議題，其中斯里蘭卡職業訓練署署長凱畢提波拉（Upali Keppitipola）則希望台灣向斯里蘭卡提供勞工訓練合作協助。（編輯：黃自強）1111101