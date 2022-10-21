國家破產又物價狂飆 斯里蘭卡9月通膨率73.7%創新高
2022/10/21 19:35
（中央社可倫坡21日綜合外電報導）斯里蘭卡政府統計局今天表示，境內9月國家消費者物價指數（National Consumer Price Index, NCPI）年增73.7%，再創歷史新高。
根據斯里蘭卡政府統計局，境內8月NCPI年增70.2%，9月攀升至73.7%，8月食品通膨年增84.6%，9月再增至85.8%。非食品項目通膨8月年增57.1%，9月增至62.8%。
不過，斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）預估，國內通膨將見頂，本月物價漲勢可能減緩。
今年稍早時，斯里蘭卡深陷經濟危機，引發民怨四起，致使前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫下台，由時任總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任。
斯里蘭卡已宣告破產，發生債務違約，已尋求印度、中國與國際貨幣基金（IMF）協助。（譯者：陳正健）1111021
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