斯里蘭卡拚外匯 著眼冬季避寒旅遊市場

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（中央社記者林行健新德里9日專電）在政治局勢逐漸恢復穩定、加油站排隊車龍稍有緩解之際，斯里蘭卡開始著眼於歐洲與印度旅遊市場，主打冬季避寒行程，希望能有助振興經濟，賺進迫切需要的外匯。

斯里蘭卡觀光部長費南度（Harin Fernando）8日在可倫坡接受媒體訪問時說，觀光產業是斯里蘭卡第3大外匯來源，對整體經濟發展極為重要，隨著歐洲冬天即將來臨，斯里蘭卡的觀光產業可望取得倍數成長。

他說，由於歐洲能源價格飆漲，許多歐洲人將尋求到熱帶國家避冬，斯里蘭卡正在擬定計畫，爭取這些歐洲遊客。

北印度的冬天氣溫也達5度之低，部份高海拔地區還會下雪，費南度9月下旬才剛在印度多座城市完成斯里蘭卡觀光推廣活動，預訂還將於11月到倫敦進行宣傳。

根據斯里蘭卡商業調查機構「第一資本調查」（FCR）最近發布的報告，除了歐洲能源價格高漲之外，斯里蘭卡盧比重貶、歐洲國家對斯里蘭卡旅遊禁令鬆綁，也都有利斯里蘭卡爭取歐洲遊客。

俄羅斯與烏克蘭爆發戰事，加上斯里蘭卡經濟危機引發政局動盪，使得斯里蘭卡觀光產業自4月以來一落千丈。如今，斯里蘭卡的經濟危機稍有緩解，政治也相對恢復平靜。

費南度在印度宣傳觀光時曾說，2018年斯里蘭卡的外國遊客達230萬人次，創造了40億至50億美元的外匯，但就今年前9個月而言，斯里蘭卡觀光收益僅達9億美元。

費南度希望外國遊客可在年底達到85萬人次，觀光收益可達17億美元。

為方便外國遊客行動，斯里蘭卡政府日前發行了「遊客加油通行卡」（Tourists Fuel Pass），讓外國遊客在添購油時，免受燃料配額制度限制。

另方面，康泰納仕旅遊者雜誌（Condé Nast Traveller）10月初公布2022年讀者精選獎，斯里蘭卡對外國遊客的友善排名高居全球第9位，值得參訪排名也高居全球第17位。（編輯：高照芬）1111009