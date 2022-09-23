為化解危機 斯里蘭卡將與國際債權人會談

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（中央社可倫坡23日綜合外電報導）斯里蘭卡當局今天將正式與國際債權人舉行會談，啟動高達數百億美元債務重整進程並向債權人報告打擊債務對策，以挽救斯里蘭卡70多年來最嚴重經濟危機。

路透社報導，對於人口2200萬的斯里蘭卡而言，債務重整成功與否至關重要，因為將影響國際貨幣基金組織（IMF）是否允許斯里蘭卡貸款29億美元，以及來自其他國際機構的後續金援。

這筆錢將能協助島國斯里蘭卡度過急迫的食物與燃油短缺危機，這場危機讓當地今年爆發數月大規模示威，讓時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）倒台。

斯里蘭卡的財政和其他官員計劃舉行虛擬互動會議，和債權人分享9月1日與IMF商定的貸款計畫目標，以及債務重整的下一步。

會議過程將於會後對外公開。斯里蘭卡政府先前已與鄰國印度及相關國家派駐斯里蘭卡的外交官舉行過初步債務重整會談。

不願具名的斯國總統府官員表示「總統22日主持會議，獲得與會各國使館人員非常正面的回應」。

「斯里蘭卡目標是12月底之前，或明年初敲定與IMF的貸款協議。」

根據斯里蘭卡財政部8月的最新統整，他們截至2021年底有473億美元外債，以及536億美元當地貨幣債務。外債佔比最大者為市場借貸，達47%；第2大外債債權人為亞洲開發銀行（ADB）佔13%；世界銀行（WB）佔9%，日本、中國各佔10%。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110923