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斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩返國 面臨逮捕呼聲

2022/9/3 17:13
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（中央社可倫坡3日綜合外電報導）遭推翻的斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在接管斯里蘭卡政局的政府保護下，結束自我流放返國，今天面臨將他逮捕的呼聲。

法新社報導，拉賈帕克薩7月間因大批民眾闖入他的官邸，在軍隊護送下出奔國外。當時民眾已進行多月憤怒示威，反對他的施政。

73歲的拉賈帕克薩後來在新加坡宣布辭職，接著在泰國曼谷一家飯店渡過數週，形同遭受軟禁，這時他遊說斯里蘭卡繼任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）讓他返國。

推翻拉賈帕克薩政府的抗議活動領導人表示，離職後即喪失總統豁免權的拉賈帕克薩，如今應被繩之以法。

協助動員群眾示威的教師工會領袖史達林（Joseph Stalin）告訴記者：「拉賈帕克薩所以返國是因為沒有任何國家願意收容他，使他無處藏身。」

「他帶給斯里蘭卡2200萬人民這麼悲慘生活，應該立即被逮捕，他應該為所犯罪行遭到起訴。」

拉賈帕克薩政府被控管理不當，導致經濟混亂，並惡化成前所未見的衰退。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110903

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