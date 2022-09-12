金融時報：中國向金融危機國家撒錢 只是把問題延後

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位於斯里蘭卡的拉賈帕克薩機場建造時獲中國2億美元貸款，但機場門可羅雀，甚至一度連電費都付不起。（圖取自維基共享資源；作者Adbar，CC BY-SA 3.0）

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（中央社台北12日電）英媒報導，近年中國向陷入金融危機的國家提供約328億美元（約新台幣1兆元）的秘密緊急貸款，但沒有要求借貸國恢復經濟紀律或與債權人尋求債務減免，這只是延後危機爆發及留給其他人解決。

英國金融時報11日報導，近年來中國向面臨金融危機的國家提供數百億美元的秘密「緊急貸款」，這些貸款是中國價值8380億美元的「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」項目的一部分，使中國成為世界上最大的公共工程融資機構，不但成為國際貨幣基金（ IMF IMF小百科 全名：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、1945年12月27日成立，由189個國家組成，與世界銀行同為世界兩大金融機構

IMF以3種方式促進國際金融體系穩定：1.監督國際貨幣體系和成員國的政策，追蹤各地經濟與金融情況，必要時提出警告、2.援助國際收支困難的國家貸款、3.提供技術援助和培訓，助成員國發展健全的經濟政策工具 資料來源：維基百科 看更多 關閉 ）的強大競爭對手，也使世界銀行（World Bank）黯然失色。

報導引述據國際發展研究室AidData的數據，自2017年起3個接受中國援助貸款最多的國家，包括巴基斯坦、斯里蘭卡和阿根廷，總共獲得328.3億美元。

AidData又表示，其他從中國國家機構獲得援助貸款的國家，包括肯亞、委內瑞拉、厄瓜多、安哥拉、寮國、蘇利南、白俄羅斯、埃及、蒙古和烏克蘭，但沒有提供有關這些國家的詳細訊息。

AidData執行長派克斯（Bradley Parks）表示，北京試圖通過一起又一起的緊急貸款來維持這些國家生存，但沒有要求借貸國恢復經濟政策紀律或通過與所有主要債權人協調重組來尋求債務減免。

AidData擁有最全面的中國全球融資活動數據庫，數據包含來自300多個中國政府機構和國有實體向165個中低收入國家提供的數千筆貸款。

報導表示，中國在提供借貸上與IMF不同，IMF會向債務國公布其信貸額度、債務減免和重組計劃的細節，但中國很大程度是秘密運作。

分析人士表示，在大多數情況下，緊急貸款的目的是防止「一帶一路」項目的基礎設施貸款違約，及防止國家的收支平衡問題演變成一場全面的金融危機，像亞洲國家在1997年和拉丁美洲在1980年代曾經歷的金融風暴。

不過，報導表示，國際貨幣基金在亞洲金融危機後採取的嚴厲措施非常不受歡迎，加劇一些國家持續至今的強烈反對。

報導引述一些評論員表示，中國的援助貸款可能會加劇受債務困擾國家的問題。現任牛津經濟研究院的前國際貨幣基金組織高級經濟學家史特恩（Gabriel Sterne）甚至表示，這些是解決危機的主要障礙，就像斯里蘭卡目前的金融危機顯示了北京的支持有時並不足夠。

史特恩又表示，這令人懷疑各國向中國尋求貸款是想避免向國際貨幣基金求助，因為這需要進行痛苦的改革，但推遲解決問題反而會更痛苦。

派克斯也表示，中國的做法經常「推遲清算的日子」。

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派克斯表示，當北京充當最後貸款人並在不需要經濟政策紀律或尋求或與主要債權人協調債務重組的情況下救助陷入財困的主權國時，「實際上是把罐子踢到了後面，讓其他人來解決潛在的還款能力問題。」

報導引述一項對中國金融機構自2017年向「一帶一路」主要參與國巴基斯坦提供的個人貸款的研究顯示，國有銀行和國家外匯管理局向該國貸款，但條款並不優惠，通常比基準融資成本高出約3%。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110912