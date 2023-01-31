巴基斯坦清真寺爆炸增至87死 警察成攻擊目標

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巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部區域內的一座清真寺遭遇自殺炸彈客攻擊。圖為救難人員在爆炸現場搜尋生還者。（路透社）

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（中央社白夏瓦31日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）警察總部區域內的一座清真寺遭遇自殺炸彈客攻擊，造成87人喪命與150多人受傷，今天仍有遺體自瓦礫堆中拉出。

這起鎖定警察的攻擊是在昨天下午禮拜期間發生於開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會白夏瓦，白夏瓦靠近與阿富汗交界的邊界地區，此區的好戰氣氛持續升高。

法新社報導，遭遇自殺炸彈案攻擊後，這座清真寺的牆壁與屋頂塌陷，救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者，連夜至少拉出9具遺體。

救援組織1122發言人費齊（Bilal Ahmad Faizi）向法新社表示：「今天早上，我們將移除最後一塊塌陷的屋頂，如此一來，我們才能找到更多遺體，但我們不認為有希望能找到任何生還者。」

白夏瓦主要醫院的發言人艾西姆汗（Muhammad Asim Khan）告訴法新社，有83人喪命，隨著更多遺體運到醫院，死亡人數不斷攀升。

路透社最新消息引述醫院人員報導，死亡人數增至87人。

至少有20名喪命的警察在祈禱儀式後下葬，現場有覆蓋巴基斯坦國旗的成排棺材。

倖存的警察阿里（Shahid Ali）說，伊瑪目開始禱告沒幾秒鐘，清真寺就發生爆炸。

47歲的阿里跟法新社說：「我看到黑色濃煙直竄天際，我為了保命跑到外面。」

巴基斯坦安全情勢惡化，目前尚無團體承認犯案。

白夏瓦的警察總部是白夏瓦戒備最森嚴的地區之一，情報與反恐機構都設在此處，隔壁設有區域秘書處。

發生清真寺爆炸案後，巴基斯坦各省宣布處於高度警戒狀態，政府設置檢查站並加強部署維安部隊，而在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），有狙擊手部署在建築上方與城市入口點。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）說：「恐怖分子將目標鎖定履行保衛巴基斯坦職責的人員，想藉此製造恐懼。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120131