更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴基斯坦反恐中心挾持案落幕 33恐怖分子被擊斃

2022/12/20 22:01（12/20 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為20日巴基斯坦士兵在通往巴努營地的道路上站崗。（路透社）
圖為20日巴基斯坦士兵在通往巴努營地的道路上站崗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里20日專電）巴基斯坦媒體今天報導，巴基斯坦西北部城市巴努（Bannu）反恐中心挾持案事發近40個小時後落幕，33名恐怖分子均被巴基斯坦攻堅部隊擊斃，人質全數平安獲救。

18日晚間，被關押在巴努反恐中心的33名恐怖分子，從守衛身上奪槍成功，進而控制反恐中心，挾持包括軍警在內眾多人質，要求巴基斯坦當局把他們空運到阿富汗。

巴基斯坦Geo News電視台引述巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）報導，巴基斯坦陸軍特別行動隊今天午後攻堅，約2個半小時後，收復反恐中心。

過程中有2名士兵陣亡、另10餘人受傷，所有恐怖分子均被擊斃。

巴基斯坦塔利班運動（TTP）19日發表聲明，宣稱這起挾持事件是他們所為；但阿瑟夫則說，這批恐怖分子來自不同組織。

TTP長期在巴基斯坦攻擊軍警及政府單位，訴求是加嚴執行伊斯蘭法、釋放被關押成員及減少政府軍在部落地區的駐紮人數。

巴基斯坦近來發生多次恐怖襲擊事件，18日恐怖分子也突襲巴努一所警察局，造成4名警員喪生。

19日一名情報局人員在白夏瓦市（Peshawar）被槍殺、北瓦茲里斯坦（North Waziristan）發生自殺式攻擊，造成一名士兵及兩名平民死亡，庫茲達（Khuzdar）也發生爆炸案，20人受傷。（編輯：陳惠珍）1111220

#巴基斯坦
#阿瑟夫
#巴努
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族