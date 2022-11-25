巴基斯坦軍事首長任命 反對派領袖立場受關注

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（中央社記者林行健新德里25日專電）巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）在動盪的局勢中完成兩項軍方高層人事任命，主要反對派領袖、前總理伊姆蘭汗是會接受還是發起軍民對抗，備受關注。

夏立夫昨天任命穆尼爾（Asim Munir）任陸軍參謀長，麥薩（Sahir Shamshad Mirza）接任參謀長聯席會議主席（CJCSC），兩人將分別於29日及27日上任。

穆尼爾是陸軍出身，曾任巴基斯坦三軍情報局（ISI）局長，也將是首位曾獲巴基斯坦軍官學校頒發「榮譽之劍」（Sword of Honour）的陸軍首長。

麥薩同樣是陸軍出身，之前負責因應恐怖威脅以及協調阿富汗相關事務。

巴基斯坦資訊部長歐朗澤伯（Marriyum Aurangzeb）已在推特宣布了新的任命案。巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）昨天下午也拜會巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。

伊姆蘭汗領導的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）在推特發文說，將依憲法和法律處理這兩項軍事首長任命。

今年4月，伊姆蘭汗在國會的不信任投票中遭到罷黜，10月下旬率領車隊啟動「長征」，號召支持者與現任政府對抗，他認為自己重新獲選的勝算高，要求提前舉行大選。此外，他也要求下一任陸軍首長的任命需獲他同意。

巴基斯坦軍方，特別是陸軍，向來對於國內政局有很大的影響力，伊姆蘭汗的長征本已因群眾集結引發外界憂心軍民對抗，而伊姆蘭汗3日遭人開槍射傷更是讓巴基斯坦陷入進一步的動盪。

印度媒體「印度時報」（Times of India）今天引述華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）南亞中心前主任納瓦茲（Shuja Nawaz）分析，目前斷言伊姆蘭汗會如何反應尚言之過早，但他並未提出法律挑戰，顯示已默認人事任命，且正避免與新的軍方首長發生直接對抗。

納瓦茲認為，這是聰明的作法，因為這樣他就可以專注於政治目標，而非樹立新的敵人。

另一方面，印度與巴基斯坦長期關係緊張，「印度斯坦時報」（Hindustan Times）的報導認為，穆尼爾上任後將忙於應付國內亂局、恐怖威脅以及恢復陸軍名聲，無暇與印度在邊界對抗。（編輯：周永捷）1111125