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巴基斯坦清真寺爆炸案增至61死 UN秘書長嚴厲譴責

2023/1/31 04:45
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（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺今天被自殺炸彈客攻擊，至少61人死亡、150人受傷，聯合國秘書長古特瑞斯發聲嚴厲譴責，還說這起攻擊令人深惡痛絕。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「秘書長強烈譴責今天稍早發生在巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）清真寺的自殺炸彈攻擊。發生於禮拜場所的這類攻擊特別令人深惡痛絕。」

法新社報導，當局正在案發現場進行救援任務，受到攻擊的清真寺有一整面牆及部分屋頂都被炸毀。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過聲明指出：「恐怖分子希望透過攻擊那些履行保衛巴基斯坦職責的人員來製造恐懼。」

聲明還說：「那些跟巴基斯坦作對的人會從地表上消失。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也針對這起攻擊案表達哀悼之意，他形容為「極其可怕的攻擊」。（譯者：陳彥鈞）1120131

#巴基斯坦
#古特瑞斯
#聯合國
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