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洪災重創經濟 巴基斯坦擬尋求國際貸款拚重建

2022/10/19 17:00
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，巴基斯坦歷經毀滅性洪災後，估計損失高達300億美元（約新台幣9605億元），令原本就存在的經濟危機雪上加霜，將向國際放款機構尋求數十億美元貸款。

路透社報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）向金融時報（Financial Times）表示：「我們不要求提供任何措施，（例如）展延期限或暫停償還貸款。我們只希望增加貸款金額」。

金融時報引述夏立夫發言指出，巴基斯坦需要「巨額資金」用於「大型建設」，例如重建道路、橋梁和其他受損或被沖毀的基礎設施。

報導稱，夏立夫並未說明巴基斯坦欲貸款的確切金額，但重申洪災損失估計達300億美元。

聯合國8月底呼籲各界一同募集1億6000萬美元（約新台幣51.2億元）對巴基斯坦進行人道援助，10月稍早將金額提高5倍至8億1600萬美元（約新台幣261.2億元），因為在這場災難性洪災過後，以水為傳播媒介的疾病激增以及飢餓問題恐將加劇已構成新的威脅。

歐盟也將對巴基斯坦的洪災援助金額提高到3000萬歐元（約新台幣9.4億元）。

然而，巴基斯坦貨幣貶值推升了進口、借貸以及償債成本，原本已處於數十年高點的通貨膨脹率27.3%恐再加劇。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111019

夏巴茲．夏立夫
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