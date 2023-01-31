台經院下修今年經濟成長率至2.58% 景氣靠內需支撐

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天發布最新經濟預測，估2023年台灣經濟成長率為2.58%，較去年11月預測數下修0.33個百分點；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國際經濟情勢影響台灣貿易、投資動能，但內需表現依然穩定。

觀察國內外經濟情勢，台經院分析，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下，2022年全球經濟並不理想，大多數國家實行貨幣政策緊縮以打擊通膨，而通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊也讓全球經濟前景轉趨黯淡，放緩態勢料將延續至2023年。

台經院院長張建一直言，這次下修2023年經濟預測，關鍵就是國際景氣充滿不確定性，全球需求受到通膨影響，下滑幅度很大，拖累台灣外貿表現；此外，廠商資本投資受到全球景氣疲弱與借貸利率走高而轉趨保守，民間投資成長力道明顯放緩。

儘管外貿走疲，台經院表示，政府公建預算規模創新高，民間消費力道仍強，加上國內防疫管制措施持續放寬及邊境開放，國人國外消費可望大幅增加，估2023年民間消費實質成長率達5.95%．較前次預測上修1.63個百分點。

台經院也說，2023年經濟表現將由民間與政府共同發力支撐。

展望經濟前景，外界期待中國經濟因防控措施放寬而反彈，帶動需求回升，不過台經院指出，反彈幅度多大，得視近期防疫政策大幅鬆綁後對經濟的衝擊時間而定；張建一解釋，中國正處解封陣痛期，可以觀察3月以後、人流恢復正常，消費會不會復甦，「中國算是全世界封鎖期間最長的國家，到底人民消費行為有沒有改變，要持續觀察」。

對於通膨情勢，台經院估2023年台灣消費者物價上漲率（CPI）為1.95%，和前次預測相同、維持不變。

台經院今天也公布去年12月製造業與營建業測驗點分別為85.97點及92.87點，均連續兩個月上揚，服務業測驗點則連續5個月下跌，降至89.62點。

孫明德表示，製造業營業氣候測驗點連2月反彈，中國解封是很重要因素，鋼鐵、石化等傳產未來展望轉佳，但必須留意「急單未必是長單」。張建一也說，希望製造業景氣反轉向上，不過不確定性實在太多，得再觀察一段時間。

至於營建業走揚，主要是營造業對景氣看法改善，不動產業依舊偏向保守，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，國內經濟持續放緩、房貸利率逼近2%、平均地權條例修正案三讀通過、房市新增供給遞增等不利因素，均使房市前景混沌不明，今年住宅市場應呈「量縮價緩跌」格局。（編輯：郭無患）1120131