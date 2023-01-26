更多編輯台推薦新聞：
台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知
生活

台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斐濟新總理拒中國培訓部隊 北京在南太遇絆腳石
首頁 / 國際

俄烏戰爭加疫情 UN估2023年經濟成長降至1.9%

2023/1/26 15:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）聯合國今天預測，受到俄烏戰爭引發食物和能源危機、COVID-19疫情衝擊、通貨膨脹居高不下以及氣候緊急狀況影響，今年全球經濟成長率將降至1.9%。

美聯社報導，聯合國經濟和社會事務部（U.N. Department of Economic and Social Affairs）對經濟展望抱持悲觀與不確定性的同時指出，當前全球經濟放緩「影響已開發和開發中國家，許多國家在2023年面臨衰退風險」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在這份178頁報告的前言中表示：「在高通膨、激進貨幣緊縮和不確定性加劇的情況下，全球經濟廣泛且劇烈的放緩將更形嚴重。」

報告指出，今年經濟成長低於2022年時預估的3%，只有1.9%，是近數十年來最低之一。但報告預測，2024年若通膨逐漸減緩且經濟不利因素慢慢消失，成長率會回升至2.7%。

聯合國經濟和社會事務部經濟分析與政策部門主管穆克吉（Shantanu Mukherjee）在發表報告的記者會上強調，全球收入不均的狀況正逐漸擴大。

他指出，2019至2021年，全球最富人前10%的平均收入增加了1.2%，最窮人前40%的收入減少了0.5%。

他說：「最高10%如今的平均收入是最低10%的42倍以上。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120126

#美聯社
#俄烏戰爭
#COVID-19
古特瑞斯
達沃斯論壇 UN秘書長籲企業提可信淨零承諾別漂綠俄軍彈襲烏克蘭公寓44死 搜救工作結束
俄烏戰爭
德國放行豹2戰車支援烏克蘭 盟邦考慮跟進瑞士國會決議修法 允他國轉運瑞士製武器援烏
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族