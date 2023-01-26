俄烏戰爭加疫情 UN估2023年經濟成長降至1.9%

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（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）聯合國今天預測，受到俄烏戰爭引發食物和能源危機、COVID-19疫情衝擊、通貨膨脹居高不下以及氣候緊急狀況影響，今年全球經濟成長率將降至1.9%。

美聯社報導，聯合國經濟和社會事務部（U.N. Department of Economic and Social Affairs）對經濟展望抱持悲觀與不確定性的同時指出，當前全球經濟放緩「影響已開發和開發中國家，許多國家在2023年面臨衰退風險」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在這份178頁報告的前言中表示：「在高通膨、激進貨幣緊縮和不確定性加劇的情況下，全球經濟廣泛且劇烈的放緩將更形嚴重。」

報告指出，今年經濟成長低於2022年時預估的3%，只有1.9%，是近數十年來最低之一。但報告預測，2024年若通膨逐漸減緩且經濟不利因素慢慢消失，成長率會回升至2.7%。

聯合國經濟和社會事務部經濟分析與政策部門主管穆克吉（Shantanu Mukherjee）在發表報告的記者會上強調，全球收入不均的狀況正逐漸擴大。

他指出，2019至2021年，全球最富人前10%的平均收入增加了1.2%，最窮人前40%的收入減少了0.5%。

他說：「最高10%如今的平均收入是最低10%的42倍以上。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120126