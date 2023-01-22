全球經濟變數多 兔年理財停看聽

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）2022年對投資人是難熬的一年，美股及台股跌幅均創下2008年金融海嘯以來最糟表現。送走虎年迎接兔年，法人普遍預期，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向、大陸疫情等，都將是兔年影響市場走向的關鍵變數。

元大投信表示，兔年投資人依然需面對「高通膨、高利率」的挑戰，投資策略仍建議以大型優質龍頭企業的股債平衡配置為優先。

元大全球投資級債研究團隊表示，在基準利率上揚而通膨觸頂回落的情境下，聯準會無須再堅持過去的積極升息力道，金融市場受升息衝擊壓力已經減緩，投資人可以優先布局國際級龍頭企業的投資級債券，先享優質債息，再等待景氣落底逐步建立優質股票部位。

保德信投信指出，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向等，都將是新的一年市場關注焦點。依目前趨勢與評價面分析，債券表現有機會優於股市，預料兔年上半年投資應該以「債優於股」作為投資主軸，並以定期定額方式，逢低分批布局。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，進入兔年之後，美國公債利率還有上行的可能，但在距離升息盡頭已不遠的前提下，空間應有限。兔年上半年應該掌握債市波動下的進場良機，至於股票及其他風險性資產，第1季仍須面臨經濟衰退及企業年報下修的挑戰。

葉家榮分析，回顧2000年以來3次的升息循環數據，只要在聯準會最後升息時進場，持債一年後的平均報酬率上看10%，本次高評等的美國企業債可望在2023年上半年率先反映，下半年則有望由非投資級債接棒上漲。

另外，葉家榮表示，進入兔年支撐美元走強的因素預期出現轉折，進而降低市場持有美元作為避險貨幣的必要性；相對地，有望加速非美國家及新興市場貨幣表現。

至於股市投資方面，葉家榮認為，兔年布局必須精選投資標的，投資人不妨以醫療、基礎建設，以及有政策支持的ESG產業，和綠電、電動車、雲端等新供應鏈四大主題為優先，這些主題不僅有政策利多，又具有抵禦通膨的能力；投資地區則以台股、非美地區的投資機會為主。（編輯：張良知）1120122