出口衰退升息衝擊 南韓Q4經濟2年來首見負成長

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（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓央行今天表示，由於出口衰退加上消費者因升息而減少開銷，去年第4季GDP較前一季減少0.4%，也是南韓經濟自2020年第2季以來首見季度負成長。

法新社報導，南韓央行甫於今年1月初實施18個月以來第10度升息，作為抑制通膨的措施之一。

今天這份數據可給南韓央行放緩升息帶來操作空間，隨著去年一波升息潮收到效果，各國央行都可望放緩升息政策。

儘管如此，消費通膨率去年12月還是達到5%，這仍會是南韓央行關注重點。

南韓央行在聲明中說：「個人消費下降0.4%，原因在於商品和服務消費減少，（包括）家電、服裝、住宿、食品和娛樂…出口則下降了5.8%，主要都是半導體和化學品。」

根據南韓央行說法，由於金、銀以外的卑金屬（鋁、鐵、銅等）及原油進口減少，第4季進口量下降4.6%。

不過南韓Q4經濟仍比去年同期成長1.4%，2022年全年也成長約2.6%。

展望2023年，南韓央行預計經濟成長約在1.7%，通膨率約落在3.6%。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120126