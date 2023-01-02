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國際貨幣基金示警：2023全球3分之1經濟陷衰退

2023/1/2 14:48（1/2 15:27 更新）
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國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，中國將在艱難局面中迎來2023年。（圖取自Unsplash圖庫）
國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，中國將在艱難局面中迎來2023年。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天警告，2023年全球3分之1的經濟將陷入衰退。

喬治艾娃說，由於美國、歐洲聯盟和中國都預期經濟放緩，今年將是比2022年「更艱困」的一年。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、物價飆漲、利率升高，以及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，在在衝擊全球經濟。

英國廣播公司（BBC）報導，喬治艾娃接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示：「我們預期全球經濟有3分之1會陷入衰退。就算那些沒有衰退的國家，也會有數以億計人感覺像是衰退。」

考量到俄烏戰爭和各國中央銀行持續升息以抑制通貨膨脹，國際貨幣基金2022年10月下修了2023年的全球經濟成長展望。隨後，中國放棄了COVID-19清零政策，開始解除許多防疫措施，國內疫情迅速升溫。

喬治艾娃警告，中國作為全球第2大經濟體，將在艱難局面中迎來2023年。她說，未來數個月，中國會面臨艱難局面，這對中國經濟成長將產生負面影響，對區域和全球經濟成長也很不利。

週末公布的數據顯示，中國經濟2022年末呈現疲軟趨勢。

根據12月的官方製造業採購經理人指數（PMI），由於中國工廠疫情擴散，國內工廠活動連續第3個月萎縮，且萎縮速度是近3年最快。同時，根據「中國指數研究院」（China Index Academy）調查，100座城市的住宅價格連續第6個月下跌。這所機構是中國境內最大獨立房地產研究公司之一。

中國國家主席習近平12月31日呼籲大眾在中國邁入「新階段」之際更努力、更團結，這是他自政府防疫政策轉向後首度公開發言。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120102

#喬治艾娃
#中國
#國際貨幣基金
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