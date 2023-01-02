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港陸將恢復通關 大陸民眾計畫赴港接種疫苗

2023/1/2 12:22
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（中央社記者張謙香港2日電）香港與中國大陸即將恢復免檢疫隔離通關，據香港媒體報導，一些大陸民眾有意通關後赴港接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

官方香港電台今天發自北京的報導表示，有北京市民說，他此前已在當地接種了3劑大陸疫苗，期待通關後到港消費之餘，也計畫「溝針」，即接種復必泰疫苗作為加強劑。

這位市民說，身邊已有很多親友確診，但大陸藥物不足，相信會有部分人赴港買藥。

此外，報導引述在北京商業區經營茶餐廳的港人說，當局推出「新十條」放寬防控後，社區有更多人染疫，導致上班人數減少，餐廳生意也因此下跌，為開店20多年來最差，最差的一天只有10多名顧客，近日才逐步好轉。

據報導，已確診的北京大學經濟學院教授曹和平說，覺得新冠病毒不如想像中嚴重，對新一年大陸經濟謹慎樂觀。

但他說，大陸疫情爆發尚未結束，暫時不清楚重症及死亡率有多高，以及對勞動力有多大影響，這需時觀察。

香港正爭取本月8日與大陸恢復免檢疫隔離通關，由於大陸疫情正在爆發，加上藥物不足，預期將會有大批大陸旅客來港旅遊之餘，也會購買應急藥物，以及接種疫苗。

目前香港當局只為港人免費接種大陸科興疫苗和進口復必泰疫苗。港府官員早前曾表示，任何外來人在本地接種疫苗都要自行付費。（編輯：唐佩君）1120102

#大陸
#香港
#曹和平
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