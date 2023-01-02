中國入境旅客機場採檢 首日陽性率27.8%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫專案1日上路，首架班機在上午抵達台灣。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北2日電）今年1月1日起加強自中國來台旅客唾液PCR採檢，新制首日採檢524人次，陽性率27.8%。指揮中心發言人莊人祥今天說，陽性數據高低仍待觀察，將抽樣定序，掌握變異病毒趨勢。

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布，昨天自桃園國際機場入境的中國來台旅客共採檢524人次，其中陰性為378人、陽性為146人，陽性率為27.8%。

莊人祥接受媒體聯訪時表示，因為新制僅執行一天，直接斷定台灣檢驗到的陽性率是高還是低，可能不太精準，無法直接判斷，需要持續觀察數據。

莊人祥說，台灣暫時沒有開放中國觀光客入境，再加上邊境管制各國都不相同，可能造成台灣測到的陽性率和其他國家不一樣。現階段中國機場多數已不查看登機前陰性證明，但台灣機場採檢策略可能會有警惕效果、影響行為，讓當地陽性個案不敢搭機。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，大量染疫可能出現新變種病毒，是全世界關注議題。莊人祥表示，中國來台旅客採檢陽性者，將抽樣定序，會挑選Ct值較低的中國境外移入個案，預計每天抽20人定序，抽樣分布4個直航班機，以利掌握不同航點狀況。（編輯：管中維）1120102