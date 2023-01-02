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1/2本土添1萬6524例、26死 較上週增16.7%

2023/1/2 14:07（1/2 15:26 更新）
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國內2日新增1萬6524例COVID-19本土病例。圖為民眾1日在台北市圓山捷運站參加健走活動。（中央社檔案照片）
國內2日新增1萬6524例COVID-19本土病例。圖為民眾1日在台北市圓山捷運站參加健走活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）COVID-19本土疫情持續上升，今天新增病例數較上週一增幅16.7%；新增一名8歲男童染疫死亡，個案未接種追加劑疫苗，去年12月確診，出現腦炎症狀，經搶救仍在發病後5天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午公布最新統計數據，新增1萬6524例本土病例，較上週一（12月26日）多2362例，升幅約為16.7%；另外，境外移入增78例。

確診個案新增中重症33例（中症11例、重症22例），其中26人死亡，死亡個案年齡介於8歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中22人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、12人沒有接種任何疫苗，13人年齡超過80歲。

新增一例兒童死亡個案為8歲男童，無慢性病史，曾陸續於去年5月、6月接種2劑疫苗，未接種追加劑疫苗。個案12月25日開始有發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，12月26日至急診時出現全身抽搐、意識變化，檢查PCR陽性確診，懷疑腦炎。

個案收住加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極救治，但病況惡化，仍不幸於12月29日病逝，死因為COVID-19併急性腦炎、多重器官衰竭。

截至今天，國內兒童重症共290例，包括腦炎36例、肺炎30例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、192例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、共病5例；其中40例死亡。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月1日本土輕症、無症狀個案累計877萬7605例、占99.55%，中症累計2萬3225例、占0.26%，重症累計1萬6952例、占0.19%，其中死亡累計1萬4443人。（編輯：管中維）1120102

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
#本土疫情
#COVID-19
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