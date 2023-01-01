1/1本土2萬5270例 增20死、134中重症

（中央社記者陳婕翎台北1日電）COVID-19本土單週疫情較前一週增幅突破4成，今天新增1名境外移入個案死亡病例，長期旅居紐西蘭的50多歲男性去年12月入境，當天不適赴急診、隔天確診，住院搶救10天仍不治。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午公布最新統計，國內新增2萬5270例本土個案，較上週日（12月25日）增加約7600例，升幅約為43%；另外，境外移入增116例。



根據指揮中心統計，本土病例若以週計算研判，12月25日至31日當週新增17萬2497例，比前一週、也就是12月18日至24日的12萬760例，上42.8%，這是單週疫情連續3度呈現上升趨勢。



今天確診個案新增中重症134例（中症112例、重症22例），其中20人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中18人有癌症等重大疾病或慢性病史，9人未打滿3劑疫苗、8人沒有接種任何疫苗，9人年齡超過80歲。



新增死亡病例其中1例為境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，個案是一名50多歲男性，有糖尿病、腎臟移植紀錄，長年居住紐西蘭，105年自台灣出境，去年12月19日返台，入境當天不適，赴急診就醫，安排入住加護病房。



莊人祥進一步說明，經採檢，個案12月20日確診COVID-19，轉入專責加護病房，插管使用呼吸器、葉克膜，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，經積極搶救仍不幸於12月28日死亡。



另外，新增一例特殊死亡個案為40多歲女性，有癌症轉移病史，接種3劑COVID-19疫苗，去年12月28日因咳血至急診，檢查有肺炎及PCR陽性確診，住院後因病況惡化於29日死亡，死因為COVID-19併敗血性休克。



指揮中心統計，去年1月1日至12月31日本土輕症、無症狀個案累計875萬2358例、占99.55%，中症累計2萬3216例、占0.26%，重症累計1萬6928例、占0.19%，其中死亡累計1萬4417人。（編輯：管中維）1120101

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）