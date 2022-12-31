12/31本土2萬5674例 增38死、93例中重症
2022/12/31 14:05（12/31 14:41 更新）
國內31日新增2萬5674例COVID-19本土病例。圖為民眾在台北車站等車時戴緊口罩。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北31日電）COVID-19疫情持續升溫，今天新增2.5萬本土病例。新增較年輕死亡個案為40多歲女性，具慢性病史，未接種疫苗，在家中昏迷、送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，司法相驗採檢確診。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增2萬5674例本土病例，與上週同天相比增幅約43%，確診個案新增中重症93例（中症55例、重症38例），其中38人死亡；另外，境外移入新增81例。
今天新增38例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中35人有癌症等重大疾病或慢性病史，23人未打滿3劑疫苗、18人沒有接種任何疫苗，22人年齡超過80歲。
新增特殊死亡個案為1名40多歲女性，未接種COVID-19疫苗，本身具多重慢性病史，今年曾多次因血糖控制不良而住院治療，12月20日在家中昏迷，送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗，採檢PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為COVID-19感染併心肺衰竭。
根據指揮中心統計，今年1月至12月30日，本土輕症、無症狀個案累計872萬6819例、占99.55%，中症累計2萬3112例、占0.26%，重症累計1萬6898例、占0.19%，其中死亡累計1萬4398人。（編輯：陳政偉）1111231
（指揮中心提供）
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