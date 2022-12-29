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1月起中國入境旅客篩檢 小三通春節專案比照辦理

2022/12/29 17:55（12/29 18:01 更新）
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中國疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。陸委會副主委邱垂正表示，小三通春節專案比照辦理。圖為2020年2月9日金門籍船舶「馬可波羅一號」載旅客抵達金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）
中國疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。陸委會副主委邱垂正表示，小三通春節專案比照辦理。圖為2020年2月9日金門籍船舶「馬可波羅一號」載旅客抵達金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯台北29日電）中國疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。陸委會副主委邱垂正表示，小三通春節專案比照辦理，後續政策規劃將視中國疫情發展等情形調整。

因應中國大陸COVID-19疫情激升及台商春節返鄉，台灣從明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。

大陸委員會下午舉行例行記者會，副主委邱垂正表示，明年1月7日開始的小三通金馬春節專案將比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR。

邱垂正說，金門縣政府從25日開始開放登記，統計有意願循春節專案返回金門的金門民眾人數，目前已有超過2000人辦理意願登記。由於統計仍在持續，人數可望持續上升。此外，大陸在明年1月8日全面解除入境隔離措施，也有可能增加金門民眾使用專案回到金門的意願。

此外，連江縣政府也已請有意使用專案回馬祖的民眾，提供相關證明與文件辦理訂位。

邱垂正強調，金馬春節專案是恢復小三通的起點。疫情之後恢復兩岸健康有序交流是政府的政策，後續將依專案執行情況、評估中國大陸疫情發展等情形，持續檢討、調整，循序漸進恢復小三通客運。「2月6日專案結束後，會針對下一階段評估。」

目前除了小三通金馬春節專案之外，在中國大陸經商、讀書與生活的民眾，仍可透過北京、上海、廈門與成都等4個航點航班返台。

邱垂正表示，根據民航局提供的資料，目前過年前兩週訂位數量約有2萬人，除了12日、13日、14日、17日的訂位較滿，大多數的返台航班尚有空位，平均訂票率約4到6成。（編輯：張淑伶）1111229

中國疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案。（指揮中心提供）
中國疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案。（指揮中心提供）
#邱垂正
#中國
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