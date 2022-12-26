中國未鬆綁年後航班 邱太三：陸方憂疫情變化

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）中國放寬防疫措施然而兩岸航班數量並未一併放鬆，造成「年前有返台航班，年後沒有返陸航班」。陸委會主委邱太三認為，陸方擔憂春運造成疫情變化，連帶影響後續政策規劃。

邱太三上午出席立院內政委員會，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」議題進行專題報告並備詢。

民進黨籍立委張宏陸質詢時關心在中國的台灣民眾春節前夕返台的交通方式。

邱太三表示，目前除了小三通金馬春節專案之外，在中國大陸經商、讀書與生活的民眾，仍可透過北京、上海、廈門與成都等4個航點航班返台。依據交通部提供的資料，今年12月與明年1月，4航點的雙向載客達每週29航班。

他說，目前除了特定幾日的訂位較滿，大多數的返台航班訂位約3到6成，仍有空位。

張宏陸質詢時進一步提到，目前出現了「中國讓台商回台，不讓台商回去」的情形，雖然目前返台航班都有位子，然而年後飛往大陸的航班仍然較少，機位一位難求，相關的規劃也都還沒出來。

邱太三表示，並不清楚中國大陸對於疫情的控制與評估，然而中國大陸幅員廣大，對於緊接而來的春運帶來人口的流動，以及春節後疫情變化，也很忐忑不安，因此影響相關政策，並造成後續相關的決定。

張宏陸質詢時提問，執行小三通金馬春節專案後，金門、馬祖的軍警醫護防護措施會如何執行？

中央疫情指揮中心指揮官王必勝備詢時強調金馬的防疫都有計劃；邱太三則說，王必勝曾親自赴金門、馬祖視察並評估醫療量能，因此決定在可控範圍內先進行第一階段的嘗試。（編輯：朱建陵）1111226