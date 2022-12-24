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循序恢復小三通引不滿 陸委會：這是負責任做法

2022/12/24 18:07
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（中央社記呂佳蓉台北24日電）政府循序推動「小三通」，未包含台商中轉，引發在陸台商不滿。陸委會今天再回應，強調這是政府負責任的做法，不是做半套，需有完整配套，才能維護金馬民眾健康與台灣整體利益。

政府循序推動「小三通」未包含台商中轉，被在陸台商批評為德不卒，造成返鄉困難，形容這是做半套的「小三通」。民間團體今天下午舉辦「還我小三通遊行」，抗議民眾首先聚集中正紀念堂，之後遊行經過立法院，最後在行政院結束。他們沿途抗議高喊「還我小三通、我要回家」。

對此，陸委會24日傍晚發布新聞稿回應，強調循序漸進推動「小三通」客運復航，是疫情風險下的最好做法，「行穩致遠需要大家共同體諒及支持」。

陸委會表示，在疫情風險可控下，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，各相關機關依據總統及行政院長蘇貞昌的指示，均以審慎及負責任的態度，持續朝措施鬆綁的方向努力。

陸委會強調，有關「小三通」客運復航，對金馬地區民眾往返兩岸及經濟發展的影響最大，政府研擬政策時必須綜合評估，尤其必須參考金馬地方的意見。

陸委會說明，政府暫停「小三通」客運是源於防疫，雖然目前國內疫情穩定、可控，但在中國大陸疫情嚴峻的當下推動復航，必需步步為營，以免提高國人染疫風險，影響國人對於後續恢復兩岸交流的信心及兩岸關係的良性發展。

陸委會強調，「金馬地區民眾春節交通專案」限制搭乘對象及船班數，是在中國大陸疫情升溫，以及金馬地區醫療量能有限的情況下，政府負責任的做法，不是只做半套，而是需有完整配套，才能維護金馬鄉親生命健康安全與符合台灣整體利益，並順利推動政策。

陸委會表示，對於在陸台商、台生等國人的訴求，「政府念茲在茲，一定會積極努力，部分訴求非操之在我，不希望有人蓄意操作，製造對立」。

陸委會重申，這項專案是啟動「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點，政府必須做好，建立民眾信心，並作為推動「小三通」客運常態化及各項兩岸交流的重要參考。

陸委會最後說，「希望國人共同支持，行穩致遠，共同迎接健康、有序的疫後新生活」。

行政院院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以因應農曆春節金馬民眾的返鄉需求。這項專案的搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配為限，上路時間為明年1月7日至2月6日，即為春節前後2週。（編輯：楊昇儒）1111224

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