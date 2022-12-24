人道探親小三通 金門25日上午10時受理登記

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣長當選人陳福海今天宣布，明天上午9時宣誓就任後，10時起開放民眾到縣政府大禮堂接受小三通人道探親專船第1階段登記，並允諾爭取台商中轉等也可循小三通回家。

陳福海辦公室發布新聞表示，陳福海明天上午9時在大同之家禮堂宣誓就任後，10時在金門縣政府大禮堂設立「小三通復航專案辦公室」，受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，掌握金門鄉親及新住民的實際需求，具體向中央爭取優的通航措施。

陳福海辦公室說明，為掌握鄉親及新住民的潛在需求，25日至28日設立意願調查登記窗口，採現場方式受理；農曆年節前後有意往返大陸地區者，除25日上午10時至12時、下午2時至5時外，其他期間為上午9時至12時、下午2時至5時，可到縣府大禮堂登記。

農曆春節在即，陳福海表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和小三通停航影響，新住民已錯過多年天倫相聚的機會，這次第1階段採「人道探親」專船，先讓新住民可在明年農曆年前回家探望親友，考量醫療量能、在疫情可控下，以專案造冊管理，將陸續開放船班。

陳福海並允諾會積極與中央及大陸溝通協商，為台商中轉、赴陸的台籍學生等，也可以透過小三通回家。

新聞稿表示，陳福海為完成選前對鄉親的承諾，當選後即展開與大陸委員會、衛生福利部疾管署等中央單位積極溝通，並赴廈門與福建相關部門會談協調。

行政院22日宣布於112年農曆春節前後兩週，也就是1月7日到2月6日辦理「金馬地區民眾春節交通專案」。陳福海表示，自己的選舉政見已經具體實現。

陳福海辦公室表示，小三通人道探親專船登記，將視現場情況，再加開電話及網路登記方式。（編輯：郭諭儒）1111224