拜會陳福海 邱垂正：常態小三通2/6後再評估

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣長陳福海辦公室今天表示，抵金視察小三通復航整備的大陸委員會副主委邱垂正說，金馬春節專案是恢復小三通的起點，將依執行情況和中國疫情發展，2月6日專案結束後評估。

陳福海辦公室今天上午發布新聞表示，斷航近3年的小三通即將於明年1月啟航，邱垂正昨天到金門水頭通關大樓視察復航整備工作，針對旅客通關動線、唾液篩檢等流程與移民署、疾管局駐站人員交換意見。

邱垂正隨後到縣府拜會陳福海時表示，為了金門民眾健康，中央規範從1月起自廈門入境的旅客，不分國籍都要進行唾液PCR檢驗。由於唾液篩檢需20小時才有結果，陳福海希望中央能思考雙篩（家用快篩＋唾液篩檢）的可能性；邱垂正表示，會將金門縣府所提的意見帶回向中央疫情指揮中心討論。

行政院22日宣布明年1月7日到2月6日實施「金馬地區民眾春節交通」專案，對於常態化恢復小三通，邱垂正表示，金馬春節專案是恢復小三通的起點，後續將依專案執行情況、評估中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展等情形，2月6日專案結束後就會針對下一階段進行評估。

邱垂正表示，這段期間金門縣府所提出的人道探親資格認定需求，獲得中央各部會善意回應，只要能做到防疫有秩序、旅客不中轉，會盡量充分授權縣府。

陳福海透露，航商會議已初步排定復航船班表，也希望自己能在首航時到廈門迎接許久未回家的鄉親。他並表示，縣府積極向中國方面反映，希望規範旅客在登船前往金馬前，若不能提供核酸證明，也應在現場以家用快篩檢測，結果為陰性才能購票登船。

陳福海並提到，目前台灣地區民眾赴中國還是需要提供48小時核酸陰性證明，一份核酸證明約新台幣4000元，希望陸委會能協助向中央疫情指揮中心爭取彈性政策，減輕民眾負擔。（編輯：謝雅竹）1111231