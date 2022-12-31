金廈小三通春節專案 元旦起開放訂位

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金門縣政府31日宣布，2023年元旦將開放1月9日至2月6日小三通航班訂位，不過部分航班時間仍待確定，如有意先行登記者，需注意航班時間可能調整。圖為2021年4月3日停靠在碼頭的小三通客輪。中央社記者黃慧敏攝 111年12月31日

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣政府今天指出，明年1月1日起開放1月9日至2月6日小三通航班訂位，有需求的金門民眾、在金門的中國籍新住民及就讀金門地區各級學校的陸生，可電話或到水頭碼頭訂位。

行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉。實施時間為明年1月7日至2月6日，航班採專案申請方式。

金門縣政府觀光處傍晚發布新聞指出，這次金廈專案航班經交通部航港局召集兩岸航班會議討論，但因仍有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫及相關技術問題需協調，目前僅先辦理明年1月9日至2月6日航班，部分航班時間仍待確定。若有意先行登記者，須注意航班時間可能調整。相關航班資訊，可先到專案網址查詢。

觀光處表示，專案航班由浯江輪渡公司協助開設訂位登記專線，明天起受理登記，登記當日僅能登記4天後的航班，例如1月15日僅能登記1月19日以後的航班，再由相關單位審核是否符合專案對象。

若未符合專案適用對象，觀光處指出，將另行通知；符合資格民眾應在開航前1小時到出發的碼頭售票窗口購票與取票；不符合資格者，最晚將於開船前1天通知，並取消訂位。

另外，觀光處表示，先前於12月25日設立「小三通復航專案辦公室」共受理2000多人往返中國的意願登記，近日已逐一連絡相關登記人員，確認搭乘日期與身分資料，並協助發送浯江公司進行船班預定，同步送有關單位進行身分審核。

為了降低疫情傳播風險，金門縣政府指出，將於明年1月4日與海關、移民、防疫等相關單位辦理小三通復航演練，做好入境防疫的充足準備，進入金門也須配合唾液PCR（核酸檢測）及相關防（檢）疫規定。

觀光處表示，專案船班不提供未訂位乘客現場購票，也不提供行李托運服務，在購票及入出境時，應備妥身分證、護照或金馬證、台胞證（可落地簽）；中國籍新住民應備妥居留證與大通證，在金門就讀的陸生應出示學生證、居留證與大通證。

中國自明年1月8日起取消集中隔離規定，另入境中國時仍需持48小時內PCR陰性證明。觀光處指出，金門地區民眾可自費到部立金門醫院採檢。

在小三通春節專案期間，訂位專線為082-371412、082-315045，傳真082-324451；水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃台受理時間，每天上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

觀光處表示，民眾可到金門縣政府觀光處全球資訊網「業務專區」、「金馬地區民眾春節交通（小三通）專案」查詢相關資訊，網址https://reurl.cc/OEokXr。（編輯：戴光育）1111231

金門縣政府31日宣布2023年1月1日將開放1月9日至2月6日的小三通專案航班訂位，由浯江輪渡公司協助開設訂位登記專線，歡迎符合專案資格對象洽詢。圖為2019年4月7日民眾在小三通購票窗口排隊購票、等待畫面。中央社記者黃慧敏攝 111年12月31日