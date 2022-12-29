北京重開國門 多國對中國入境客因應措施一次看

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（中央社台北29日綜合外電報導）中國12月初放棄動態清零後，感染人數大增，當局26日卻接著宣布明年1月8日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，不少國家憂心疫情擴散，紛紛宣布因應管制措施。

中國月初時公布優化防疫新10條措施，形同放棄動態清零。

接著於26日，中國國務院聯防聯控機制發布通知，宣布明年1月8日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」，並取消入境集中隔離。27日凌晨有關出國簽證的搜索量瞬間暴增10倍，國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。台灣和日本宣布收緊對陸客的入境措施，美國也跟進，以下整理各國近日的相關限制措施以及反應。

● 台灣

自明年1月1日至31日，搭乘中國4個直航航線（不含港澳）、金馬小三通來台旅客與金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，須於機場、港部埠接受唾液PCR採檢，檢驗後返回住所執行7天自主防疫，採檢結果陽性者進行「5+N」居家照護與自主健康管理。

（指揮中心提供）

● 日本

日本首相岸田文雄27日宣布強化對中國入境人士的邊境管制措施，從12月30日起在入境時實施病毒篩檢，如果陽性就必須接受原則上7天隔離，希望避免日本遭中國急速擴大疫情波及。

日本經濟新聞報導，新措施中必須接受病毒篩檢的是從中國出境要入境日本的人士，及7天內曾有中國旅遊史要入境日本的人士，不過這項措施不包括港澳出發旅客。未來往返中國的航機在增班方面也將受到限制。

日本外務省也宣布，來自中國、香港及澳門的航班30日起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即沒有直航機來往香港與北海道、福岡、沖繩等。

● 韓國

韓國疾病管理廳21日宣布，已自16日起將中國列為「檢疫查驗重點國家」。對來自中國的旅客加強入境篩查力度，採取較嚴標準。

但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

● 馬來西亞

馬來西亞衛生部27日宣布，將加強相關因應方案，包括加強對COVID-19相關資訊的數位化管理、強化病例監測等6項方案。但報導並沒有指明這些方案是針對「中國入境」旅客。

● 印度

印度23日出現首例自中國入境者確診COVID-19，引起民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部隨後宣布，來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

● 菲律賓

菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）昨天表示，他贊成對來自中國的入境人士實施防疫措施，包括採檢，但非禁止入境。他說：「如果中國有很多COVID確診病例，我們應該非常謹慎，對自中國入境菲國的旅客多加留意。」

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）當地時間28日宣布，為防範新變種入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，自美東時間明年1月5日凌晨0時1分起，所有來自中國、香港或澳門的2歲以上旅客，皆須出示搭機前2日內陰性篩檢證明。

美疾管中心指出，除了直飛班機，透過第3國中轉與過境美國的旅客同樣須遵守篩檢新規；不過旅客如果在出發前超過10天曾確診，則可出示康復證明，以代替病毒檢測結果。

● 義大利

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）28日表示，鑒於中國COVID-19確診病例飆升，義大利將開始對所有來自中國的入境人士進行強制性採檢並對新變異株檢測進行基因定序。

● 德英法

德國政府目前尚未特別針對自中國入境旅客實施額外新規定，但衛生部發言人表示會密切觀察中國的情況。

英國則表示將確保對疫情進行監控，但沒有計畫對來自中國的旅客進行強制檢測。

法國衛生部也在關注事態發展，並表示「準備與法國的歐洲夥伴合作，研究所有可能採取的有用措施」。

● 紐澳

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日表示，雖然若干國家要求對中國旅客採取強制COVID-19檢測，不過澳洲在允許中國旅客入境一事的規範上不會有所更動。

據紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，紐西蘭也沒有對中國入境旅客恢復實施COVID-19檢測的計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111229