中國防疫大轉向醫院不堪負荷 全球多國心驚驚

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（中央社成都28日綜合外電報導）中國成為最後一個將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視為地方性流行病（endemic）的大國之後，境內確診數暴增讓各地醫院承受著巨大壓力。

路透社報導，中國「清零」防疫政策大轉向，本月開始鬆綁堪稱全球最嚴苛的動輒封控、大規模篩檢等措施，準備好於明年全面重啟受到重創的經濟。

反嚴苛封控的「白紙運動」在中國遍地開花後，中國各地放寬防疫力道。部分國際衛生專家表示，這代表COVID正幾乎不受控地傳播，一天恐導致好幾百萬人染疫。

中國防疫鬆綁速度之快，讓境內脆弱的健保體系不堪負荷，並讓全球「與病毒共存」了一段時間的國家重新考慮對中國訪客發出旅遊限制。

中國昨天通報3起新增COVID死亡病例，高於26日的1起。然而，這個數字與其他國家重新開放邊界後的經驗不符，更何況中國人口比全球大多數國家都高出許多。

四川省成都的華西醫院院方人員表示，中國當局7日公布優化防控「新10條」以來，院方在救治COVID患者上便忙得不可開交。

院外一名救護車駕駛員以匿名方式告訴媒體說：「我從事這一行30年，這是我所知道最忙的一次。」

院內急診室和相鄰的發燒門診，昨天晚上裡裡外外大排長龍。對於由救護車送抵的患者，院方大多給予氧氣協助呼吸。

急診室藥劑部人員說，「這些患者幾乎全都感染COVID」，還說院裡已經沒有COVID專用藥，只能依照特定症狀給藥，例如咳嗽。

北京朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華表示，最近接收的大多都是年長且有慢性病史的患者。她同時表示，急診內科1天的患者人數從過去的100例左右增至450到550例。

除了頒布形同放棄「動態清零」的防疫「新10條」，中國本週更宣布2023年1月8日起入境免隔離，促使出國簽證及機票搜索量暴增。

然而，有部分國家正考慮對中國旅客發布額外措施。

美國官員說之所以這麼做，是因為北京當局「數據不透明，包括關鍵的基因組序列數據」。

印度和日本則將要求來自中國的旅客在入境時出示陰性病毒篩檢報告。在日本，入境人員病毒篩檢如果陽性就必須隔離7天；東京同時計劃對往返中國的航機在增班方面有所限制。

針對日本和印度祭出的旅遊條件，中國外交部今天回應表示：「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1111228