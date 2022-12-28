四川：調查揭63.5%人檢測陽性 實際感染率應更高

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（中央社台北28日電）中國官方公布的確診數據失真，一些地方政府以抽樣調查感染率。四川疾控中心調查約16萬人，發現63.52%人核酸或快篩檢測陽性，另有28%人沒做檢測但有發燒咳嗽等症狀，稱實際感染率應更高。

澎湃新聞今天引述四川省疾控中心25日晚發文表示，指為再次快速評估全省COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染情況，四川省疾控中心24日通過網路發布第2輪調查問卷。

截至25日12時，全省共有15萬8506人參加調查，涉及21個市州183個縣（區、市）。結果顯示，核酸或抗原陽性有10萬679人，感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點。

四川省疾控中心強調，另外還有28%的人雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類COVID-19感染症狀，因此本次調查人群的實際感染率應高於63.52%。

分地區看，城市地區感染率為65.42%，農村地區感染率為54.91%。183個縣（區、市）中，有24個感染率大於等於70%；164個感染率大於等於50%。

調查又顯示，全省陽性檢出的高峰期集中在12日至23日，目前每天新增感染已處於回落階段。從居民症狀出現時間分布來看，症狀首次發生在10日開始上升，症狀出現的時間較病毒檢出時間早約2天。

接受調查的約16萬人中，臨床症狀以咳嗽、發燒、乏力和渾身酸痛、流涕鼻塞為主，咳嗽發生率為77.26%。患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超過10天的比例更高。

截至調查結束時間，48%的感染者未痊癒，38.62%的患者病發超過5天。

四川疾控表示，由於是線上問卷方式調查，調查結果與實際情況可能存在一定差異，也希望網友多轉發給農村地區的鄉親們填寫，以便更準確掌握農村地區的感染情況。

據「四川日報」28日消息，四川26日召開全省疫情防控工作電視電話會議，指出要充分認識實施「乙類乙管」是防控工作重心轉變和防控措施優化完善，絕不是「躺平」或放開不管，要確保實現「壓峰」轉段、順利渡過流行期。

陸媒中國新聞週刊此前報導，國家在12月17日已將抽查感染率的任務分派下去，目前至少有江蘇、河南、山東、四川、廣東、廣西、黑龍江等10餘個省分啟動了居民COVID-19感染情況問卷調查。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111228