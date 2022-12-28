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日本單日增逾20萬例確診 死亡438例創新高

2022/12/28 13:38（12/28 14:06 更新）
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日本疫情延燒，27日單日新增確診病例逾20萬例。圖為28日東京街頭民眾。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本全境第8波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，12月27日單日新增確診病例不僅維持逾20萬例高水準，連新增死亡病例都首度超過400例創歷史新高。

日本共同社報導，日本12月27日全境新增20萬8235例確診病例，較上週同日增加1萬8000多例，另新增438例死亡病例，不僅是首度單日新增逾400例，也創疫情爆發以來單日新高紀錄。

在死亡病例部分，日本11月單日新增都在兩位數或百例左右，但隨著境內第8波疫情擴大持續增加，到12月單日新增已多達200多例或300多例；在12月27日前單日新增最多的是12月23日的371例。

另外，讀賣新聞報導，日本政府總務省消防廳12月27日表示，救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一週在全國主要城市的52處消防本部統計共有6800件，較前一週增加12%，也超過第7波疫情時的6747件，創史上新高紀錄。

這6800件急救困難案例中，疑似感染COVID-19的件數為2130件，較前一週增加21%。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111228

▼日本染疫死亡7天平均值
#日本
#COVID-19
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