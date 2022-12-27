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中國疫情擴大 日本12/30起採取緊急邊境管控

2022/12/27 14:30（12/27 14:34 更新）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布強化對中國入境人士的邊境管制措施，從12月30日起在入境時實施病毒篩檢，如果陽性就必須接受原則上7天隔離，希望避免日本遭中國急速擴大疫情波及。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天基於中國境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況宣布，將從12月30日零時起採取緊急邊境管控措施。

日本經濟新聞報導，新措施中必須接受病毒篩檢的是從中國出境要入境日本的人士，及7天內曾有中國旅遊史要入境日本的人士。未來往返中國的航機在增班方面也將受到限制。

日本政府目前邊境管控措施是持有3劑COVID-19疫苗接種證明書，或是出發赴日本前72小時內的PCR陰性證明的人士，就可以免除入境時的病毒篩檢。

岸田在首相官邸受訪時說，為了避免COVID-19快速流入日本境內，將採取入境時的病毒篩檢等措施，「會盡可能顧慮到不阻礙國際間的人際往來」。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111227

#日本
#中國
#邊境管控
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