中國放寬防疫措施 官員稱感染率恐快速上升

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（中央社台北27日電）中國官方昨天宣布，下月8日起，COVID-19不再納入檢疫傳染病管理，由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。對此，國家疾控局官員說，回歸「乙類乙管」後，感染率可能呈現快速上升趨勢。

中國國家衛生健康委員會6日宣布，將新冠病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，並自明年1月8日起不再納入檢疫傳染病管理，由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，也就是確診者毋須再接受隔離。

據中共人民網等陸媒報導，國家疾控局傳染病防控司司長雷正龍表示，當新冠病毒感染回歸「乙類乙管」後，可能面臨幾個方面的風險，首先是調整後由於不對傳染源及密切接觸人員採取隔離措施，可能造成新冠病毒感染率呈現快速上升趨勢。

此外，短時間內新冠病毒感染者大幅增多將明顯增加就醫需求，而醫務人員自身感染將導致醫療服務供給減少，因此調整初期部分地區可能出現醫療資源相對不足現象。

雷正龍並分析，調整初期，一些民眾對新冠疫情的快速上升可能出現焦慮情緒，擔心感染後的健康危害。

對於「乙類甲管」與「乙類乙管」在疫情防控方面的不同之處，雷正龍說，一是報告時限方面。對於「乙類甲管」傳染病，責任報告單位和責任疫情報告人應在發現後2小時內進行網路報告；對「乙類乙管」傳染病，應於24小時內進行網路報告。

二是隔離措施。「乙類甲管」傳染病對疑似病人以及病人、病原攜帶者進行隔離治療，對疑似病人以及病人、病原攜帶者的密切接觸者在指定場所進行醫學觀察；「乙類乙管」傳染病根據病情需採取必要的治療和控制傳播措施。

三是區域管理。對已經發生甲類（包括乙類甲管）傳染病病例的場所或該場所內的特定區域的人員可採取隔離措施；對於甲、乙類傳染病爆發流行時，可採取限制聚集性活動、停工、停業、停課、封鎖疫區等緊急措施。

四是交通衛生檢疫。發生甲類（包括乙類甲管）傳染病時可以實施交通衛生檢疫；「乙類乙管」傳染病不實施該措施。

至於是否進一步將新冠病毒感染調整為「丙類傳染病」，中國疾控中心應急中心主任李群表示，取決於病毒危害程度，需要持續監測發病及病毒變異情況，有了充分依據後，經過科學評估，再考慮是否從乙類調整為丙類。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111227