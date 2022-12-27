中國疫情延燒 日本擬要求入境須快篩陰性

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中國境內COVID-19疫情延燒，日本政府正在商議有關強化從中國入境日本的邊境管控措施。圖為東京羽田機場。（中央社檔案照片）

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（中央社東京27日綜合外電報導）面對中國境內COVID-19疫情延燒，日本富士新聞網今天報導，已知日本政府正就強化從中國入境日本的邊境管控措施進行協調，原則上將要求入境時須檢附快篩陰性證明。

日本政府相關人士透露，首相岸田文雄稍早在首相官邸跟厚生勞動大臣加藤勝信等人，商議有關強化從中國入境日本的邊境管控措施。

日本目前要求旅客須持有3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明書，或是從出發地出境前72小時內PCR陰性證明書，才能入境日本；不過，由於中國境內疫情急速擴大，日本政府針對從中國入境人士，有意要求入境時須檢附快篩陰性證明，並希望最快能在今年底實施。

TBS電視台報導，有關受到中國境內疫情急速擴大影響的日本邊境管控措施，日本內閣官房長官松野博一今天說，會在求取疫情狀況與社會經濟活動平衡的同時，視未來狀況做出適當判斷。

隨著中國放寬放疫規定，明年農曆春節等假期可能會有許多中國遊客湧入日本，岸田稍早已跟相關部會首長在首相官邸商議因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111227