英國進入與COVID-19共存階段 停止公布疫情傳播速度R值

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國今天表示，將停止公布計算COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在人群之中傳播速度的「R值」，因為有了疫苗和藥物，這類數據已沒有其必要性。

所謂R值或「傳染數」，過去3年來一直是COVID-19數據公告的主要內容。R值大於1即代表COVID-19病例有所增加，舉例來說，R值若為2，代表1名確診者會傳染給另外2個人。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）首席數據科學家華金斯（Nick Watkins）透過聲明表示：「如今疫苗和治療已讓我們得以進入與COVID-19共存的階段，觀察規模雖縮小，但仍透過不同指標數字密切監控，因此不再需要公布這個特定數據。」

路透社報導，截至23日，英格蘭R值為1到1.2，是當局最後一次發布這類數據。雖然COVID-19病例數過去幾週來有所攀升，依然顯著低於7月疫情尖峰期、光是英格蘭每日就新增3萬例左右的規模。

華金斯補充表示：「所有數據公布會持續定期檢討，若有必要，例如發現新的『高關注變異株』（Variant of Concern）時，會立刻重新採用這種模型數據。」

英國將持續公布每週流感及COVID-19觀察報告和感染調查。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111227