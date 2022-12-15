世衛：2023年盼告別COVID-19與猴痘公衛緊急事件

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和猴痘（Mpox）疫情最凶險的階段已結束，希望這兩種疾病到了2023年不再是公共衛生緊急事件。

綜合法新社和路透社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，COVID-19疫情帶來的最大教訓，是各國對於突如其來的疫情爆發都必須迅速因應。

就COVID-19來說，譚德塞表示，現在每週染疫病故總人數約為1年前的1/5。

他在記者會上表示：「上週，不到1萬人染疫病故。1萬還是太多了，要拯救生命，各國仍有很多事可以做。」

「但我們已取得很大的進展。我們希望到了明年某個時候，我們能說COVID-19已不再是全球衛生緊急事件。」

他還說，世衛緊急委員會明年1月召開會議時，將討論什麼樣的情況稱得上是緊急階段結束。世衛緊急委員會在譚德塞宣布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）方面負責給予建議。

他說：「這種病毒不會消失，它會留下來，各國都將需要學習如何對付它，同時對付其他呼吸道疾病。」

「2023年我們仍然面對許多不確定性和挑戰。低收入國家僅1/5人口接種疫苗。」

「COVID-19的就醫診斷及挽救生命的治療措施仍讓人負擔不起且不平等，令人無法接受。後COVID-19疫情的負擔只可能加重，且在監控方面仍存在很大差距。」

他發表上述言論之際，中國才鬆綁嚴格的COVID-19清零政策，允許人們與病毒共存，讓外界擔心這個世界第二大經濟體恐面臨一波病例激增情形。

在猴痘方面，譚德塞指出，這場突然爆發的全球疫情也讓世界措手不及。

全球110國迄今通報逾8萬2000起猴痘病例，不過死亡率不高，有65人不治。

譚德塞說：「所幸，自我7月宣布猴痘為國際關注公共衛生緊急事件以來，每週通報病例數已減少逾9成。」

「若目前趨勢持續下去，我們希望明年也能為這個公衛緊急事件劃上句號。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111215