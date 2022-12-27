中國頒新制：入境發燒當場快篩 陽性可居家隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京27日電）中國官方昨晚宣布明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」後，今天進一步通知，對入境時出現發熱的旅客進行快篩。若為陽性且屬無嚴重慢性病的輕症或無症狀，可採取居家隔離。

通知並強調「本著試點先行原則」，未來將根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

這項「關於中外人員往來暫行措施的通知」是由中國國務院聯防聯控機制外事組在今天發布，內容是對昨晚發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」中的「優化中外人員往來管理」條文，作更具體的補充說明。

這項通知首先重申，前往中國人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境，無需向中國駐外使領館申請「健康碼」，並將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再入境；而「健康申報正常」且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

通知補充提到，健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原（快篩）檢測。結果為陽性者，若屬未合併嚴重基礎（慢性）疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護。其他情況則提倡「儘快前往醫療機搆診治」。

通知指出，若結果為陰性者，則由海關依慣例按照中國相關法律、法規，實施常規檢疫。

這項通知強調，2023年1月8日將取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，其中取消「一國一策」是補充提及。並宣示「分階段增加航班數量，優化航線分布」。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率，加強重點城市航班接收能力建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

通知並重申，進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。

這項通知說，將優化配套管理措施，保障各類口岸貨運盡快恢復至疫情前水平。調整陸路口岸「客停貨通」政策，在綜合評估的基礎上逐步恢復陸路口岸客運出入境（含邊民往來）及水路口岸客運出入境。對國際郵輪「先開展試點，再逐步放開」。為中外籍船員在中國境內換班提供更多便利。（編輯：周慧盈）1111227