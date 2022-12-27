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中國防疫降級免隔離 出國簽證網路搜尋量暴增10倍

2022/12/27 09:07（12/27 09:40 更新）
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中國宣布明年COVID-19降級且取消入境集中隔離，出國旅遊相關搜尋立刻暴增。圖為18日浙江義烏機場旅客出境。（中新社）
中國宣布明年COVID-19降級且取消入境集中隔離，出國旅遊相關搜尋立刻暴增。圖為18日浙江義烏機場旅客出境。（中新社）
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（中央社記者邱國強北京27日電）中國官方昨晚宣布，明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」且取消入境集中隔離後，迅速受到熱議。其中出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。

這項重大調整宣布後，瞬即引起中國民眾高度熱議，普遍認為防疫放開的「大方向已定」，既不會再回頭，全民核酸、各式隔離將「一去不復返」，該記上一筆；但感嘆「國門就這麼開了？」、「瞎折騰3年」的民眾也不在少數；有人則擔心，各國會不會又因此開始限制中國人入境？

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣示對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。

儘管中國全境籠罩在疫情迅速蔓延的陰影中，但不少民眾仍對這項抱有期待。其中討論最多的話題之一就是「終於可以出國了」，網友們忙著相互詢問放開後「最想去哪兒玩」？或是四處詢問想去的國家「還要查核酸嗎」？「要疫苗證明嗎」等。

在官方昨夜11時過後公布上述政策後，中國旅遊平台「同程旅行」今天凌晨0時即公布數據指出，出國簽證搜索量瞬間暴增10倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。

其中，中國民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依IP來源數量最多的依序是北京、上海、廣州等一線大城市。

除了一般中國民眾，當地包括台商在內的台籍人士圈更對這項防疫大鬆綁感到欣慰，除了奔向走告，並紛紛高呼「（集中隔離）終於結束了」，「只剩下核酸（入境仍需48小時核酸）了」。其中，不少原本近期沒打算回台的台商表示，如果買得到機票就回台過年，買不到票就過完年再回。

雖有上述的輕鬆喜悅，一部分中國民眾儘管同樣熱議這個話題，並認為大方向已定，但不見得喜悅。有網友直指，「三年大疫結束了？好像結不結束都只有一句話」；有人說，「疫情還這副模樣，就降級了？」；也有人直指，「前有三年自然災害（指大饑荒），後有三年茫然災害（指防疫）」；還有人說，「別陪著折騰了，願潤盡潤（移民）吧」。

有網友表示，國內已經一片「汪羊（陽）大海」，再對入境者集中隔離毫無意義，簡直成了笑話；有人則說，不能再說國外來的是「千里投毒」了，「誰投誰毒還不一定呢」；還有人針對出國遊成為熱搜擔心，各國會不會重演2020年初限制中國民眾入境？到時又說中國對外輸出病毒。（編輯：曹宇帆）1111227

#中國
#防疫降級
#COVID-19
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