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中國發布通知：元旦春節期間錯峰休假與開學

2022/12/26 22:27
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（中央社台北26日電）在連續3年倡導「就地過年」後，中國官方發布有關明年元旦春節工作的通知，指出企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，春運的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。

新華社今天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。

這份通知第一點就是「確保疫情防控措施調整轉段平穩有序」，表示強化屬地責任，要做好重點機構、重點單位、重點人群COVID-19疫情防控工作，最大限度減少疫情對民眾生產生活的影響。

此外，還要「加強分級分層分流救治引導和居家患者健康指導，做足醫療救治特別是重症救治的應對準備」，切實保障重症救治和正常醫療秩序。做好藥物、檢測試劑的生產供應儲備和配送工作。加強健康知識宣傳等，引導群眾注意個人防護，戴口罩、勤洗手、少聚集。

在保障民眾出行方面，要按照滿足群眾出行需求、降低疫情傳播風險、提供安全便捷服務的原則，組織做好春運工作。指導企事業單位結合工作需要和職工意願錯峰休假，指導學校錯峰放假開學，實現錯峰出行，減少旅客出行擁擠和聚集。

其他還有有關保障假期期間糧食供應、公共安全等方面的指示。（編輯：張淑伶）1111226

#新華社
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