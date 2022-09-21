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WHO：非傳染病占全球死因74% 管控風險可救數百萬人命

2022/9/21 21:34（9/21 22:05 更新）
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世界衛生組織指出，全球死亡人數有74%是由諸如心臟病、癌症和糖尿病等非傳染性疾病引起。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
世界衛生組織指出，全球死亡人數有74%是由諸如心臟病、癌症和糖尿病等非傳染性疾病引起。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織今天指出，全球死亡人數有74%是由諸如心臟病、癌症和糖尿病等非傳染性疾病引起，嚴格管控風險因素可能挽救數以百萬計人命。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）報告顯示，非傳染性疾病每年造成4100萬人死亡，其中1700萬人死亡時年齡不到70歲。往往由不健康生活習慣或生活條件引起的非傳染性疾病通常可以預防。

名稱為「看不見的數字」（Invisible Numbers）的這份報告指出，心臟病、癌症、糖尿病和呼吸系統疾病現在已經超過傳染病，成為全球最重大的死因。

WHO非傳染性疾病司司長米克森（Bente Mikkelsen）在瑞士日內瓦告訴記者：「每2秒就有一名未滿70歲人士命喪非傳染性疾病…可是各國和國際間花在非傳染性疾病上的資金微不足道，這確實是個悲劇。」

非傳染性疾病不只是全球最可怕殺手，也會對人類如何承受傳染性疾病產生嚴重影響，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是這方面的明證。

報告指出，本身有諸如肥胖或糖尿病等非傳染性疾病的人感染病毒時，會有成為重症或死亡的最大風險。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110921

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