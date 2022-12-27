中國專家：境內沒有Delta流行 也無病毒突變

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（中央社記者邱國強北京27日電）中國防疫鬆綁後，不少染疫者病徵遠較預期嚴重，甚至出現白肺症，外界懷疑高毒性的Delta變種病毒是否與Omicron同在中國流行。但中國專家告訴新華社，境內沒有Delta在流行。

新華社這項報導坦承，中國網路上已有傳言，指境內部分地區同時流行Delta和Omicron變種病毒，說明這一說法已在中國內部流傳甚廣，引起官方重視。

報導引述中國疾控中心病毒病所所長許文波指出，根據實時動態監測，中國國內沒有發現Delta變種病毒在流行，也沒有發現Delta變種病毒和Omicron變種病毒重組。

至於中國國內是否產生新的變異株？許文波說，自12月初至今在中國出現的COVID-19病毒亞分支共有31個，其中包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支，全部屬於Omicron變種病毒，並沒有發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入而來。

許文波表示，12月初至今，中國疾控中心通過抽樣調查，完成了1142個病例的全基因組測序，發現Omicron變種病毒BA.5.2和BF.7亞分支占全國流行的絕對優勢，兩者合計超過80%，另有7個亞分支也在流行。

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北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，對絕大部分免疫力正常的人來說，半年內人體內都會存在有效的免疫抗體，同一毒株的二次感染概率極低，即便感染了也不會出現嚴重症狀。但若出現新的變異株，或新的亞分支表現出很強的免疫逃逸能力，是可能導致再感染的。

王貴強指出，根據人體內免疫抗體的特性，再感染的間隔時間越短症狀通常越輕，間隔時間長了症狀就偏重。（編輯：周慧盈）1111227