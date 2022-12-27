中國防疫降級 王必勝：台灣最快春節後調整傳染病分類

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）中國宣布明年1月8日起，COVID-19調整為「乙類乙管」且防疫鬆綁，台灣防疫受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，最快農曆年過後可能調整通報定義或傳染病分類。

中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實施乙類乙管，感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區、不再對入境者和貨物等採取檢疫措施；同時間「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

王必勝今天上午出席三軍總醫院「後新冠肺炎整合門診週年」記者會，接受媒體聯訪時指出，台灣要照著自己步驟做，不會跟著中國腳步，包含通報定義改變、調整傳染病分類，都已經討論很久，將在適當時機公布。

依據「傳染病防治法」第3條規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類包括登革熱等，第三類包括日本腦炎等，流感在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫之必要的新興傳染病或症候群，目前COVID-19為第五類。

王必勝說，最快希望在過完農曆年之後，針對COVID-19通報定義改變，或調整傳染病分類，需要同步考慮世界、日本、美國等國是否移除緊急公衛事件，及COVID-19是否趨近流感化。

他說，目前評估不用等到明年6月底、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」退場才能公布COVID-19通報調整、傳染病降類。

談到中國疫情，王必勝表示，中國取消防疫管制對全世界都會有影響，未來雖然入境中國防疫措施變得比較簡單，不論是工作、唸書或旅遊都更方便，但評估中國疫情仍然嚴峻，現在這個時機進去中國，民眾仍應小心，建議可以先接種疫苗，獲得更完整保護力。

針對中國將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，王必勝認為，改名不會改變疾病本質，對於COVID-19，全世界都已經很有經驗，預估中國疫情還需延燒2至3個月，將繼續觀察對方後續作為，至於台灣是否加嚴中國旅客管制，會進一步評估。（編輯：陳清芳）1111227