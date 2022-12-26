疫情下波高峰估2月初 王必勝盼不走退燒藥實名制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心指揮官王必勝26日表示，現階段部分退燒藥缺貨，盼儘速盤點資源，盡量不要走到實名制這一步。圖為市售普拿疼等家庭用止痛退燒藥。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）指揮中心指揮官王必勝今天表示，預估台灣Omicron第3波疫情將起，高峰可能落在2月初；現階段部分退燒藥缺貨，隨著中國疫情持續，盼儘速盤點資源，盡量不要走到實名制這一步。

王必勝 下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續增加，這幾天單日新增病例數都較上週同期增幅達2成以上，甚至超過3成，增加趨勢加速，Omicron第3波疫情再起，初步估計高峰人數約3萬左右，時間應該會落在春節過後的2月初。

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現普拿疼退燒藥缺貨狀況，現階段先由藥局勸說民眾限量購買，是否有進一步更強制手段防搶購，衛福部食藥署今天下午將與10多家業者開會討論。王必勝說，預計先盤點現有庫存量及未來生產原料，聽取意見後整理對策。

王必勝指出，現在還沒有具體限購措施相關決定，必須先盤整再決定政策，根據藥師公會全聯會回報，台灣確實有收購狀況，這都是要視乙醯胺酚成分退燒藥存量、未來生產原料而定，若存量足夠，就不用採取實名制措施。

王必勝說，衛福部首要任務是確保醫療院所藥物充沛，民眾生病主要還是尋求醫療院所協助，必須確保醫院端的用量，再者才是藥局用量，從口罩到快篩實名制，雖然大家都走過，但實施起來並不容易，希望盡量不要走到這個地步。

另外，乙醯胺酚等成分退燒藥生產原料是會議討論重點之一，王必勝表示，即使現階段生產原料沒有問題，但預估中國疫情不會很快結束，以國際間、台灣經驗分析，一波疫情大約需要3至4個月才會脫離高峰，可能造成原料存量後續影響，進口問題也需要一併討論。（編輯：管中維）1111226