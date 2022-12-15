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中國疫情引發退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足
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中國疫情引發退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足

2022/12/15 17:47（12/15 19:01 更新）
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圖為12日北京一家藥局外民眾排長龍買藥。（中新社）
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，指揮官王必勝今天說，中國可能較缺乏乙醯胺酚、布洛芬等成份的感冒退燒藥，這兩種藥國內共約有3.7個月的用量，原料藥庫存充足，但已請藥廠擴增儲備原料藥來源防範未然。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，各地出現囤積搶購退燒藥、感冒藥等風潮，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，觀察中國較缺乏的藥物，可能為普拿疼成份的解熱鎮痛劑，即乙醯胺酚（Acetaminophen）。

王必勝指出，乙醯胺酚在台灣的有效許可藥證共77張，其中47張持續生產，目前庫存5400萬顆，每個月平均用量約2000萬顆，換算還有2.7個月健保用量；原料藥則有10.6個月健保用量，看來充足。

他進一步說明，退燒藥品項多種，以另外一種布洛芬（Ibuprofen）成份為例，國內有效藥證許可證14張，其中9張持續生產，目前庫存約91萬顆（約1個月供應量），原料藥估可生產450萬顆、約5個月供應量。

因應中國疫情變化，王必勝強調會特別注意相關藥品使用量、有無人收購等，也將請藥師公會建立監控機制，且由於台灣原料藥有5成仰賴中國進口，為避免中國原料藥供貨不穩定，已請藥廠新增其他國家原料來源並做儲備，會持續滾動式檢討。（編輯：陳清芳）1111215

#王必勝
#中國
#台灣
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