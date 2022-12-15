特派專欄 中國嚴苛清零說放就放 民眾抗疫深陷政策迷霧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海市13日零時起除了特殊場所外不再掃碼查碼，防疫措施在短短幾天內不斷放寬，民眾直呼「太魔幻」。圖為13日上海地鐵乘客進站安檢。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央社駐上海記者李雅雯／12月15日

中國執行COVID-19嚴苛清零防疫近3年，訴求打好一場疫情仗；官方驟然放寬防疫措施後，防疫轉為「做好健康第一責任人」。如何做好這個責任人，民眾在說變就變的政策迷霧中前進。

中共20大會議結束後，外界期待的鬆綁防疫沒有發生，官媒仍然持續強調動態清零是應付疫情最佳方案。人民日報在11月份發出15篇「動態清零不動搖」主題文章，強硬口吻綁死了其他的討論空間。

中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會，席上一番話讓清零有了微妙變化。她說，「隨著Omicron病毒致病性減弱」，會因時因勢優化完善防控措施；這是官方語調第一次未將病毒視作洪水猛獸。

中國國務院聯防聯控機制綜合組12月7日拋出「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，提出優化防疫新10條，包括進一步縮小核酸檢測範圍、無症狀感染者及輕症者可以居家隔離等；驟然鬆綁防疫多被視為與「白紙運動」有關。

上海市先是跟進北京市，宣布12月5日零時起，搭乘地鐵、公車等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示；在民眾抱怨這個取消對於生活影響不大時，又宣布9日上午9時起，餐廳也不用查了。

因應防疫新10條，上海市防控工作領導小組辦公室放寬隔離要求，具備條件的無症狀感染者和輕型病例也可採取居家隔離；13日零時起，除了特殊場所外，不再掃「場所碼」，也不再查「隨申碼」；防疫放寬措施在短短幾天內密集推出，昨天還在要求的，今天就取消。

防疫新10條提到「不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次」；上海市則是推進放寬，除了特定地點外，地鐵、餐廳等都不查核酸檢測陰性證明了。

「你有發現防疫放寬都是省市間在搶誰放得多、放得快嗎？」一名在滬民眾對記者說。

他說，先前封控防疫，比的是誰病例數最少、誰的防疫措施最嚴苛，層層加碼一刀切，中央說的根本沒人甩；現在比的是誰放得最寬、誰放得最快，「省市間好像在抄作業，我看你做什麼，我也做」、「不要問有什麼道理，這邊的硬規則就是『沒有道理』」。

「太魔幻了，前幾個月有密接、次密接都要居家貼封條隔離；現在忽然又說不可怕了」、「一夜之間都不一樣了，這是魔都啊」。對於毫無準備的放寬，民眾紛紛在網上「問路」：「有沒有人可以科普復陽是怎麼處理」、「買不到布洛芬挺著急」、「陽性康復後還有傳染性嗎」。

疫情3年間，中國官方經常要求「打好一場疫情仗」，公共場所掃碼實名制機器也取名為「數字哨兵」，犧牲個人自由、隱私都是為了國家社會好。放寬防疫後，戰爭用字頻率少了，主軸轉為「做好自己健康第一責任人」，意思是3年疫情戰，「國家幫你取得了贏面，能否守住看你自己的了」。（編輯：楊昇儒）1111215