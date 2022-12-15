中國醫院感染嚴重 四川醫學生疑染疫上班猝死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京15日電）年僅23歲的四川大學華西臨床醫學院陳姓學生，昨晚疑因在醫院工作時染疫但仍帶病上班而逝世，引發各界對中國醫護人員如今普遍帶疫上班的關注。不久前，各大醫學院學生已有抗議潮。

中國官方在推出優化防疫新10條後，控管全面鬆綁，疫情迅速爆發，染疫病患紛紛湧向醫院造成醫護人員大規模感染COVID-19。但在病患激增而醫護人力緊缺下，各地醫院紛紛要求醫護人員帶病上班，只要退燒就要返院報到，否則就要請假扣薪。

在一般病患染疫去世已不易引起注意下，中國網路日前傳出，四川一名23歲醫學院研究生染疫後連3天發燒上班，卻「帶病上崗猝死」的消息，立即震撼中國網路，並一度成為熱搜事件。不少網友驚呼，現在中國疫情已嚴重到連醫護人員也性命不保的地步了。

在中國醫學教育體系中，醫學院學生普遍需要前往合作醫院實習，且往往需要擔負起更多第一線面對病患的角色。因此，當網路本週傳出陳姓學生在染疫後仍須工作，隨後陷入昏迷不治死亡的消息後，特別受到中國各大醫學院學生的關切。

面對上述傳言，華西醫院日前一度公開聲稱，陳姓學生正在重症監護室（加護病房）搶救，網路所指他染疫後發燒3天堅持上班的說法「內容不實」。

但有中國網友爆料，陳姓學生被搶救時，核酸檢測結果確實存在異常，搶救紀錄也記載他口腔內有嘔吐物，且消化道出血。有網友透過微博質疑，這是COVID-19病毒誘導的DIC（彌散性血管內凝血），導致各器官自發性出血引發嘔吐，造成多器官功能衰竭。院方的通報「滿篇兩字：吃人」。

華西醫院今天凌晨發出第2份通報，才宣布陳姓學生因心源性猝死，在14日晚間10時08分去世。由於他的父母不同意驗屍，遺體隨即運往殯儀館。

但部分中國網友質疑，陳姓學生在醫院宣告死亡的時間之前，一直被醫院使用胸外按壓機維持心跳和血液循環，而監測指標已顯示其生命跡象並不樂觀，這是2020年武漢李文亮醫師去世前的翻版。官方作法被質疑後，就設法維持當事者的生命，但「無意義的搶救就是在辱屍」。

中國近來疫情蔓延，導致醫護人員須帶病上班的現狀，已引發各醫學院學生不滿。陳姓學生就讀的華西臨床醫學院約300名學生11日晚間就在校園裡發動遊行，並高喊「同工同酬，拒絕雙標」的口號。隔天，南昌大學江西醫學院、江蘇徐州醫科大學、昆明醫科大學等學校裡，也出現學生聚集表達訴求，並喊出同樣的口號。

在上述現狀下，中國醫學院學生在校期間，須在醫院接受實習性質的「規培」，且依規定畢業後不能直接參加工作，要以住院醫師身分在醫院各專科輪流轉任3年，接受臨床訓練，期間只能獲得微薄收入，且常要負載工作，形同壓搾年輕勞力，多年來已引起積怨，近日疫情爆發更成為引發抗議的導火線。

有網友直指，醫學院學生並不恐懼疫情，而是「看不慣這吃人的規培制度」，成為「無良醫院」壓搾的利器；而中國的醫療就是靠壓搾底層醫學生維持下去的，有名號的大醫院要是沒有規培生，「沒有一個能夠正常地開展工作」。（編輯：張淑伶）1111215