北京醫師：身邊逾半數醫護確診 部分輕症者帶病上工

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中國感染人數大增，壓迫醫療資源。不少染疫的醫療人員不得不在剛復原後就立即回到工作崗位，更有一些輕症者必須「帶病上工」。圖為北京醫護人員為長者接種疫苗。（中新社）

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（中央社台北15日電）中國放棄清零後，感染人數大增，壓迫醫療資源。不少染疫的醫療人員不得不在剛復原後就立即回到工作崗位，更有一些輕症者必須「帶病上工」。有北京的醫生表示，身邊的醫護人有已有一半以上染疫。

中國鬆綁防疫後，緊接而來的大量染疫情形使多地出現發燒門診爆滿、藥物搶購等情形，對醫療資源造成極大的挑戰。

官媒中新社下轄的媒體「中國慈善家雜誌」14日報導以北京市為例指出，不只一般市民，不少醫護人員也都染疫，然而在「輕傷不下火線」的指示之下，不得不帶病上班，「如果不這樣做的話，醫院中很多科室就得停診。」

一名在北京市三級甲等醫院（三甲醫院）任職的張姓醫生表示，發布「新10條」後，社會面和醫護人員大量感染是必然的情形。由於工作性質特殊，醫生每天都要接觸、診療大量患者，感染的風險比其他人更高。此外，「政策鬆綁後，看病的人劇增，醫生的工作量繁重，太忙了無法休息，抵抗力也會下降，形成惡性循環。」

這名醫生說，他所任職的醫院屬於新冠定點醫院，院方明確告訴醫生，「雖然核酸或抗原陽性，但如果沒有什麼症狀或能扛得住，可以考慮上班。」

他所在科室有幾位染疫同事症狀較輕，被安排到發燒門診或相關內科等第一線支援，還有一些同事快篩剛轉陰，仍然咳嗽和渾身乏力，就已經返回工作崗位。「人手太緊張了，醫務人員感染的很多，身邊的醫生至少感染了一半。」

他提到，醫生對新冠病毒有清楚的認識，並不擔心自己被感染，畢竟這個病毒對健康危害不大，他們主要的焦慮來自對未來的不確定，不知未來疫情會如何發展下去。「病人在激增，但很多大夫病倒了，短期內這種情況應該是常態。」

報導引述另一位同樣任職於北京三甲醫院的醫生說，他所在的科室已經有70%工作人員感染。自己也在兩天前感染，雖然渾身酸痛，但還是不得不堅持在工作崗位上。

報導引述上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在近期華山醫院疫情防控工作會議上表示，這次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體度過這次疫情，可能需要3到6個月時間。

張文宏的這席話意味著未來一個月甚至更長時間內，全中國醫療資源將持續受到挑戰。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111215